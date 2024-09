Fundador do Malê Debalê deve ganhar Medalha Zumbi dos Palmares

Josélio de Araújo - Foto: Reprodução/ Redes sociais

O fundador do Bloco Afro Malê Debalê, Josélio de Araújo, deve ser homenageado pela Câmara Municipal de Salvador (CMS) com a Medalha Zumbi dos Palmares.



Leia mais

>> Elmar e Brito oferecem ao PT 1ª Vice-presidência em troca de apoio

A proposta para a concessão da honraria, encaminhada pelo vereador Antonio Carolino (DC), reforça o protagonismo de Josélio na capital baiana, principalmente, no bairro de Itapuã, com a organização do grupo infantil Malezinho, de diversas festas, lavagens e carnavais e na luta contra o racismo e intolerância.

A Mesa Diretora da Casa ainda marcará o dia e hora para outorgar.



Leia mais

>> Escola de Salvador tem aulas suspensas após mãe de aluna agredir diretor

Medalha Zumbi dos Palmares

A manifestação é dedicada a pessoas atuantes no combate ao racismo, discriminação e intolerância na cidade de Salvador e no estado da Bahia.