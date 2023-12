G8 da ALBA anuncia apoio à candidatura de Paulo Rangel ao TCM | A TARDE

Em reunião realizada na quinta-feira, 21, com os deputados estaduais que integram o chamado "Grupo G8", foi consenso o apoio à candidatura de Paulo Rangel (PT) ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Deputado pleiteia vaga que será de indicação da Assembleia Legislativa para o lugar de Fernando Vita, que deixa o quadro de conselheiros do tribunal.



O grupo escolheu o deputado estadual Luciano Araújo, líder da bancada do Solidariedade/PL, para fazer o comunicado à imprensa. Além do parlamentar, o G8 também é composto pelos deputados estaduais: Raimundinho da JR e Vitor Azevedo, ambos do PL; Laerte do Vando, do Podemos; Binho Galinha, do Patriota; Patrick Lopes, do Avante; Felipe Duarte e Nelson Leal, ambos do PP.

“Estou aqui não falando apenas pelo meu mandado, mas como porta-voz de um grupo político composto por oito deputados que acreditam que Paulo Rangel é um quadro bastante qualificado para ocupar a próxima cadeira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM)”, afirmou Luciano Araújo.

Perfil

O deputado estadual Paulo Rangel é natural da cidade de Paulo Afonso (BA). Começou sua vida pública e política nos movimentos estudantis, participou da luta contra a ditadura militar e da redemocratização do Brasil. Teve participação destacada no movimento sindical, ocupando os cargos de presidente do Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia), secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores (CUT/Bahia) e dirigente da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU/CUT).

Como deputado estadual, tem exercido seu sexto mandato na luta e defesa da agricultura familiar, do setor elétrico, dos serviços públicos, na defesa dos direitos da mulher, negros e índios e o incentivo às atividades artístico culturais, turísticas e educacionais.