“Gaeco bate recordes em cima de recordes”, diz chefe do MP-BA

Pedro Maia, Procurador Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia - Foto: Raphael Muller / AG. A TARDE

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Pedro Maia, detalhou ao Portal A TARDE nesta terça-feira, 12, como funciona a atuação dos Grupos de Atuação Especial do Ministério Público da Bahia (MP-BA), a exemplo do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

De acordo com o procurador, em visita ao Grupo A TARDE, o Gaeco é considerado como o braço forte no enfrentamento do crime organizado na Bahia, seja ele de qual natureza for. A equipe, formada por promotores de Justiça, policiais e servidores do MP, tem batido recordes atrás de recordes na área, no cumprimento de mandatos de prisão, apreensão e fiscalização de organizações criminosas.



“O Gaeco é o nosso braço forte de atuação no enfrentamento da criminalidade organizada e tem sido um grupo incansável que bate recordes em cima de recordes no enfrentamento do crime organizado dentro e fora do sistema prisional. Chegamos a novembro com mais de 70 operações realizadas pelo Gaeco em parceria com as forças policiais e de segurança do Estado, que visa desarticular os crime organizado, seja através das prisões, buscas, mas principalmente da quebra da logística e da asfixia financeira dessas organizações", afirmou Pedro Maia.

O chefe do MP detalhou também que o grupo foi ampliado recentemente para as regiões Norte e Sul do estado e, em breve, terá expansão para a região Oeste, na busca por uma cobertura dos quatro cantos do estado.

Continuaremos trabalhando de forma incansável. O Gaeco teve recentemente uma ampliação e criação das unidades do Gaeco Norte, em Juazeiro, com abrangência e atuação em todo norte do estado, o Gaeco Sul, em Porto Seguro, com abrangência em todo sul e sudoeste do estado e pretendemos em 2025 criar a unidade do Oeste para poder fechar os quatro cantos do estado com a cobertura desse grupo que atua junto com os promotores de Justiça da área criminal e estão em todo o estado Pedro Maia - procurador-geral do Estado

“Criamos também o grupo de segurança pública (Geosp) que tem tratado do controle externo da atividade policial, o grupo de ações dentro do sistema prisional o Gaep, e o sistema prisional é um ponto de atenção para o MP porque o nosso país tem uma peculiaridade que é o único do mundo onde o crime organizado surge dentro do sistema prisional e o Estado precisa ter um controle e asfixiar essas organizações criminosas, quebrando sua logística também dentro do sistema prisional. Não adianta prender as principais lideranças e permitir que dentro do sistema elas possam se comunicar com quem está fora de forma livre e desembaraçada, transformando as unidades prisionais em escritórios do crime", pontuou Maia.

Pedro Maia pontuou ainda o MP tem investido em equipe especializada e na área de inteligência do órgão, para que os grupos especializados consigam estar sempre à frente dos grupos criminosos.



"Então, temos feito esse enfrentamento com esses grupos juntamente com os promotores, que mais que triplicaram em número que participam desses processos nos grupos. Quadruplicamos o número de policiais envolvidos nessa atividade dentro da estrutura do MP e de servidores, além de investimentos na área de inteligência, adquirindo sistemas de informação, de quebra de dados que são nossa prioridade para que não fiquemos obsoletos diante do crime organizado", disse.