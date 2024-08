“Geração de emprego e renda não cai do céu”, diz Jerônimo

Governadoru cobrou participação das prefeituras em programas do Estado - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

Durante evento com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, onde lançaram o programa de qualificação profissional para todo o estado, o governador Jerônimo Rodrigues exaltou a iniciativa que vai ajudar na geração de emprego e renda para a Bahia.

Segundo o governador, a parceria do Estado com as prefeituras pode resultar no crescimento dos índices de emprego nos municípios, mas que para isso o governo precisa contar com as prefeituras.

“Talvez com um programa como esse, que tem prefeituras que não abrem as suas portas para garantir parceria, para capacitar a periferia da cidade...Então, tem diferença assim, tem diferença. Tem diferença que nós não podemos ficar com receio de dizer que nós somos de um governo com partidos que lutam, que tem história para construir um Brasil diferente. Olha o que aconteceu com o governo federal passado, era governo, devia fazer, não fez. Olha o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, a água acabou com tudo. Se fosse outro governo, ia para lá brincar de moto, fazer motociata”, disse Jerônimo ao relembrar momentos do governo Bolsonaro.

“O Lula não, foi para lá, instalou seu governo com todos os ministros. E a gente ainda encontra um governo que não reconhece isso. Da mesma forma que muita gente acha que cai do céu, cai do céu outras coisas. Cai do céu quem crer em Deus, outras coisas, não cai emprego do céu, não cai", completou.



Jerônimo exaltou ainda a atuação da Secretaria do Trabalho, Emprega e Renda (Setre), liderada pelo secretário Davidson Magalhães (PCdoB).

“Nós temos que fazer a nossa parte, não cai habitação popular do céu, nós temos que fazer a nossa parte, Deus ajuda, Deus nos guia, mas ele não vai jogar uma casa pronta para nós, e portanto hoje aqui ministro, o senhor está na parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprega e Renda (Setre), uma secretária comunista, o senhor sabe disso né, PC do B é que nos oferece essa capacitação. A gente às vezes tinha medo de falar de comunismo, de socialismo, há um bom tempo nós tiramos essa conversa das fakes, foi no passado que a gente não tinha consciência, que come criancinha, que toma casa dos outros, que fecha comércio, são negócios esdrúxulos, passados, o conceito que nós estamos estabelecendo. Nós não temos receio de dizer que a gente abre as portas do governo para gerar emprego, para tornar comum a oportunidade de uma casa, de água, da juventude, ter cultura e arte", finalizou o governador.