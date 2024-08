Governo autoriza licitação para revitalização de Centros Sociais

Evento acontece na manhã desta sexta no Beco da Cultura - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues realiza na manhã desta sexta-feira, 19, às 8h30, no Beco da Cultura, no Nordeste de Amaralina, um evento que autoriza o processo licitatório para a revitalização de Centros Sociais Urbanos (CSUs) e anuncia a reforma de restaurantes populares em Salvador, equipamentos vinculadas à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado (Seades).

O gestor baiano também inaugura uma Sala Elas à Frente, espaço da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) de acolhimento e orientação a mulheres vítimas de violências.

Na ocasião, foi disponível para a população o Serviço de Intermediação de Mão de Obra e orientações para o Mercado de Trabalho, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (Setre); e uma oficina para o CrediAfro, com mobilização através do Centro de Referência Nelson Mandela, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).

Além disso, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) irá oferecer orientações sobre direitos e assistência ao consumidor; e a Secretaria da Saúde (Sesab) orientará a respeito da vacinação, com a presença do Zé Gotinha.



“O sentimento que eu tenho em uma agenda dessa, eu posso comparar com um maratonista que corre 10km, ou seja quanto for, que há uma sensação de que aqueles últimos metros é uma luta contra si mesmo de resistência. Existem algumas ações que o governo faz, que parece que tem toda uma conspiração contrária e quando é para a comunidade para comunidades mais carentes e pobres essas dificuldades parecem que aumentam e a gente aqui nesse time de quem acredita que da mesma forma que a gente tem dificuldades, sejam elas financeiras ou a inauguração de um projeto ou prazo de licitação, [...] mas todas as vezes que a gente ver essas obras dirigidas para um público a sensação nossa é que um evento como este nos dar força suficiente para dizer que nós não abriremos mão de cumprir a nossa maratona”, disse o governador no evento de oficialização da propostas.



