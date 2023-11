Governo do Estado pede empréstimo de US$ 42 milhões à Alba | A TARDE

O Governo do Estado solicitou empréstimo de US$ 42 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A solicitação foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta quarta-feira, 22. Ainda não há data para os deputados votarem a proposta, descrita no Projeto de Lei 25.118/2023,

A verba será destinada para o Programa Bahia Mais Digital - Transformação Digital do Governo do Estado da Bahia.



Sobre o programa

Versão nacional do programa, o Brasil Mais Digital oferece apoio técnico e financeiro, disponibilizando financiamento para os estados e municípios, com o objetivo de contribuir para a transformação digital, por meio da ampliação da conectividade, adoção de novas tecnologias, formação de talentos digitais, além da modernização dos serviços públicos. Ceará, Alagoas e São Paulo foram os estados brasileiros que já celebraram contratos com o BID.