Governo está preparando licitação para estação de metrô Campo Grande | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), detalhou, na manhã desta segunda-feira, 20, que dos R$ 717,135 milhões do crédito suplementar aberto no último dia 6, R$ 3,9 milhões são para a futura estação de metrô do Campo Grande.

“É referente ao trecho que liga a Lapa ao Campo Grande. Nós estamos em fase definitiva da elaboração do projeto técnico para que a gente possa, em breve, fazer uma visita, apresentar o desenho, então já estamos preparando para a possibilidade da licitação e da obra e depois a entrega”, adiantou durante coletiva de imprensa em evento de entrega de 57 veículos de transporte escolar para o interior do estado.



Como antecipado pelo Portal A TARDE, no início do mês, o Governo do Estado abriu uma suplementação de mais de R$ 717,135 milhões dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.



Além da Ampliação do sistema metroviário (R$ 3,9 milhões), o decreto financeiro foi em favor a algumas unidades: Reforma de Unidade do Tribunal de Contas do Estado (R$ 7,5 milhões); Oferta de Transporte Escolar no Município (R$ 160,7 milhões); Concessão do Bolsa Presença (R$ 175,8 milhões); Indenização aos Profissionais do Magistério da Educação Básica (R$ 3,78 milhões; Reforma de Unidade da Rede Materno-Infantil (R$ 175,4 mil).

Também da implantação de infraestrutura viária em áreas urbanas (R$ 456 mil); Apoio a realização de evento na área do turismo (R$ 2,4 milhões); Encargos da dívida pública (R$ 130 milhões), entre outras.

A fonte de financiamento foi oriunda de superávit e excesso de arrecadação do estado.

