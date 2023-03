Governo investirá R$ 58,4 milhões na ampliação do Hospital em Itabuna

O governador Jerônimo Rodrigues assinou uma ordem de serviço nesta sexta-feira, 3, no município de Itabuna, que autoriza o início das obras de ampliação e reforma do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, com investimento de R$ 58,4 milhões.



"A ampliação do Hospital de Base tem como objetivo garantir que Itabuna, Ilhéus e toda a região possam estar bem amparados. Nós sabemos as dificuldades que os municípios têm em manter uma estrutura de saúde. É uma estrutura cara e nós temos que ter inteligência para isso", destacou o governador.

As obras de ampliação do hospital serão realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), órgão vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado (Sedur), e incluem unidades de urgência e emergência adulto e pediátrica; 20 leitos de UTI; seis salas de cirurgias; agência transfusional; unidade de apoio ao diagnóstico, que inclui tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, raio-x e endoscopia, além de setores administrativos.

Em seu discurso no evento, o governador destacou o lançamento da campanha de combate à fome na Bahia, que será lançada em breve, com estratégias que reunião esforços integrados do Estado e sociedade civil.

Segundo Jerônimo, a ação é importante para o restabelecimento da saúde e dignidade de dois milhões de baianos em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.