Governo Jerônimo oficializa mudanças no secretariado

Governador Jerônimo Rodrigues discute investimentos - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), oficializou a mudança na composição do secretariado, anunciada na quarta-feira, 11. As alterações foram publicadas na edição desta quinta, 12, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Jerônimo diz que reforma é "necessária" | Foto: Matheus Landim/GOVBA

O documento indica a exoneração de Adolpho Loyola do cargo de Chefe do Gabinete do Governador e o nomeia Secretário de Relações Institucionais, antes ocupado por Jonival Lucas, que volta a ser chefe de gabinete da pasta. Já no lugar de Loyola, assume o subchefe da chefia de gabinete, Maurício Weidgenant.

Ainda conforme o DOE, o secretário de comunicação da Bahia, André Curvello deixou oficialmente a gestão Jerônimo, como antecipado pelo Portal A TARDE. Agora, a gestão da comunicação será liderada pelo então chefe de gabinete da Secom, Luciano Suedde.

Apesar de não ter sido oficializado na edição desta quinta do diário, o vereador Augusto Vasconcelos também assumirá o comando da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos no lugar de Davidson Magalhães, no entanto, só a partir de 2025.

Por outro lado, Davidson Magalhães passará a assumir uma vaga no Ministério da Ciência e da Tecnologia, em Brasília.