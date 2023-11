Governo Jerônimo quer construir escolas indígenas no interior | A TARDE

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) publicou, neste sábado, 4, um aviso de licitação para a contratação de uma empresa para a construção de novas unidades escolares indígenas no interior do estado.

O Aviso de Licitação nº 2/2023 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e prevê a construção das novas escolas indígenas nos municípios de Glória, Paulo Afonso e Rodelas, todos no território de identidade Itaparica, no sertão baiano.

A sessão de abertura das propostas está prevista para ser realizada na próxima terça-feira, 7, às 10h da manhã.