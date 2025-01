Governo nomeia mais de 1000 educadores convocados através de concurso

O último concurso recebeu mais de 103 mil inscritos - Foto: Freepik/Divulgação

O Governo da Bahia publica, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira,14, a relação dos 1.405 educadores aptos a serem nomeados, após aprovação e convocação no concurso público regido pelo Edital Saeb n° 03/2022. Deste total, 922 são professores; 469, coordenadores pedagógicos; e 14, coordenadores pedagógicos indígenas. A iniciativa tem como foco a valorização do magistério para garantir uma educação pública de qualidade.

Esses profissionais integram a terceira lista de convocados, publicada no mês de setembro de 2024, quando foram convocados 1.679 candidatos, sendo 1.101 educadores para o cargo de professor, 562 como coordenador pedagógico e 16 candidatos para atuarem como coordenadores pedagógicos indígenas.

Após a nomeação, a ser realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), os educadores terão o prazo de até 30 dias - contados da data da publicação do ato de nomeação no órgão oficial - para tomar posse.

Os candidatos nomeados para as escolas pertencentes ao Núcleo Territorial de Educação Salvador e Região Metropolitana (NTE 26) deverão comparecer à sede da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, situada na Av. Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – CAB, 1º andar, sala 117. Já os candidatos aprovados para o interior do Estado deverão se dirigir para as sedes dos NTEs. É necessário apresentar documentação pessoal com foto.

O último concurso recebeu mais de 103 mil inscritos, divididos nos 27 Núcleos Territoriais de Educação, situados em Salvador e em outros 26 municípios do Estado. Foram ofertadas 2.113 vagas, sendo 1.806 para professores, 289 para o cargo de coordenador pedagógico e 18 para coordenador pedagógico indígena. Dos 4.923 habilitados no concurso, todos já foram convocados. Até o momento, já foram nomeados 2.043 profissionais da Educação.