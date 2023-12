Governo quer usar educação para conscientização sobre o uso da água | A TARDE

Fazendo parte de uma série de medidas que anunciou para conter os danos da pior seca dos últimos 40 anos na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta sexta-feira, 15, que pretende utilizar a Educação para conscientização dos baianos sobre o uso da água em tempos de estiagem.

Outras medidas, como a proposta para investir até R$ 80 milhões no combate à seca, e a compra de 50 mil toneladas de milho para ajudar os produtores do estado na seca também foram anunciadas.

“Existem meios de minimizar a situação. No PPA, por exemplo, que foi participativo, e no PAC, nós incluímos um conjunto de barragens para armazenar água e para que os municípios e cidades tenham um abastecimento para o consumo humano. É importante a conscientização para não contaminarmos rios e nascentes. É uma preocupação nossa a questão da educação ambiental, e eu vou trabalhar em cima disso nos próximos três anos, para a gente fortalecer o currículo escolar, nas creches,ensino fundamental e médio e nas universidades, para que a gente possa criar na Bahia uma cultura de responsabilidade com o meio ambiente”, disse.

Atualmente, o governo já possui um Programa de Racionalização de Água e Energia, vinculado à Secretaria de Administração (Saeb). O Programa tem como principal objetivo criar e consolidar uma cultura de preservação ambiental através da divulgação de práticas sustentáveis de consumo de água e energia, além da promoção das condições adequadas para o consumo desejável, eliminando e reduzindo gradativamente o desperdício.