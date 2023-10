GT definirá critérios para escolha de candidato para Salvador | A TARDE

As tratativas para a escolha do nome eleitoral da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) estão avançando. O último encontro do chefe do Executivo estadual com membros da base governista deixou os presentes com a certeza de que a unidade em torno de uma só candidatura é a estratégia fundamental para derrotar o pretenso candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil).

"O governador escutou todo mundo. [...]. Então, a partir dessa escuta, o que foi que saiu de lá como base central foi a unidade deste campo. Só sairá uma candidatura pra gente não sair dividido, isso foi pactuado nessa reunião de sábado, 14", disse a vereadora Marta Rodrigues (PT), ao Portal A TARDE nesta segunda-feira, 16.



A reunião também definiu uma espécie de grupo de trabalho para apresentar critérios que devem ser levados em consideração no momento da escolha do candidato que representará o governo Jerônimo na capital baiana. O grupo será composto pelos seguintes membros: a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Fabya Reis (PT); a presidente municipal do PT em Salvador, Cema Mosil; um representante do PCdoB e uma representante do PSB, conforme revelou o vereador Tiago Ferreira (PT).



“O governador vai está absorvendo tudo aquilo que for discutindo entre esta comissão. Como aqui não tem candidatura natural, vamos discutir o critério da federação”, afirmou o parlamentar, argumentando que a Federação Brasil da Esperança, constituída pelos partidos PT, PCdoB e PV, têm “maior presença institucional na capital”.

"Desses mandatos, quatro vereadores são do PT, ou seja, a maior votação desses parlamentares, dessa presença institucional, encontra-se no Partido dos Trabalhadores. Isso é um critério a ser considerado. Um outro ponto que eu fiquei muito entusiasmado é a apresentação do presidente Éden [Valadares] numa pesquisa interna de que coloca o PT na preferência de 50% do eleitorado de Salvador, ou seja, 50% da população querem votar no 13. Isso significa um avanço muito grande”, acrescentou Tiago.



Em conversa com o portal, o edil ainda comemorou o encontro e ressaltou o seu entusiasmo para a tomada de decisão de Jerônimo sobre o nome eleitoral.

“Nunca a gente viu na história da Bahia, um governador convidar todos os vereadores pra discutir a cidade, pra construção do nosso programa de governo e também pra o afunilamento do nome que vai representar o projeto e a base do governo aqui em Salvador”, enfatizou.



Tiago é um dos entusiastas do nome do deputado estadual Robinson Almeida, pré-candidato do PT, para que concorra definitivamente à cadeira do Palácio Thomé de Souza. Como adiantado pelo A TARDE, o crivo sobre o parlamentar teve influência direta do governador.

Os pontos que serão listado pela comissão com critério fundamental para a construção da unidade e definição do candidato serão analisados pelo Conselho Político de Jerônimo Rodrigues, bem como pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o senador Jaques Wagner, ambos do PT.



Nesta manhã, o chefe do Palácio de Ondina reafirmou que estar "sem pressa" para a definição. Jerônimo também defendeu que a decisão será compactuada pelo “coletivo”.



O governador também afirmou que, além da Prefeitura da capital, durante a reunião também foram comentadas as eleições para vereador.



“É importante para a esquerda em Salvador que a gente consiga ampliar a bancada. A gente tem esse debate que sobre a cidade, de fiscalização e de acompanhar. Mas, a gente precisa também ter voto para a gente avançar [nas discussões]. Então, é uma preocupação também que o governo manifestou, mas todos os partidos também", contou a vereadora Marta Rodrigues (PT).

O PT conta na Câmara Municipal de Salvador com quatro vereadores: Marta Rodrigues, Tiago Ferreira, Arnando Lessa, que tomou posse após a saída da vereadora licenciada Maria Marighella e Luís Carlos Suíca.