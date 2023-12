"Gualberto faz crueldade com povo de Mata de São João", avalia Agnaldo | A TARDE

Ex-vereador e pré-candidato à Prefeitura de Mata de São João, Agnaldo Cardoso afirmou que a renúncia do prefeito João Gualberto, anunciada nesta sexta-feira, 15, representa uma “crueldade” com o povo matense.

De acordo com o ex-presidente da Câmara Municipal de Mata, a narrativa de que o ex-mandatário deixaria o cargo sob o comando de um matense não se sustenta.

“Acho uma crueldade com o povo de Mata. Uma traição. Essa renúncia, além de manobra jurídica para impedir que o atual vice possa se candidatar em 2028, o que é uma mesquinhez, demonstra que o prefeito, com altíssimos índices de rejeição, tenta usar o vice para a eleição do ano que vem. Lamentavelmente, João Gualberto está usando Bira da Barraca como bode expiatório, já que sua chance de reeleição é muito baixa”, disse Agnaldo ao Portal A TARDE.

“A gente que vive o dia a dia de Mata e São João, o discurso do prefeito, as narrativas que ele apresenta, sempre foram muito contraditórias com os fatos vividos na cidade, com os fatos concretizados. Nestes 20 anos que estamos completando da gestão dele, sempre se posicionou em discursos contra a reeleição e ficou no poder por 20 anos. Agora faz essa manobra, isso é muito perverso, isso é muito cruel com a democracia, com o nosso sistema democrático de direito', pontua Agnaldo.

O ex-parlamentar disse ainda que atitude de Gualberto, que inclusive está de mudança para o exterior, se configura como "jogar a toalha" para a cidade, tendo em vista uma eventual derrota de seu grupo político nas eleições do próximo ano.



“O prefeito está jogando a toalha porque sabe da sua real derrota nas urnas nesse próximo ano, diante da sua rejeição altíssima, diante das pessoas terem acordado para suas práticas que se diferem totalmente de seus discursos", disse. “Ele chegou na cidade dizendo que devolveria Mata para o matense. Então, ficou 20 anos no poder e só agora renuncia e bota o matense no poder? E bota isso às custas da derrota nessa próxima eleição. Então isso é nítido. Ele está botando o matense porque sabe que seria derrotado”, completou.