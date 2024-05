Hélio Ferreira aponta para reabertura de negociações com Prefeitura | A TARDE

O vereador Hélio Ferreira (PCdoB), uma das lideranças dos trabalhadores rodoviários de Salvador, avaliou o movimento da categoria como vitorioso. Nos últimos dias, diversas manifestações foram realizadas pelos rodoviários na capital baiana, como parte da campanha salarial.



Presente no evento realizado no Farol da Barra, nesta quarta-feira, 1º, pelo Dia do Trabalhador, o edil informou que o principal objetivo dos protestos foi alcançado: reabrir as negociações pela campanha salarial.



“A campanha salarial reabriu as negociações, estamos com uma mesa de negociações montada, vamos começar a negociação amanhã novamente. Eu acho que nosso movimento foi vitorioso, conseguimos este avanço de abrir as negociações, instalar a mesma de negociações. O que a gente espera, agora, é que dessa mesa instalada se construa uma pauta que contemple os trabalhadores e evite a greve geral por tempo indeterminado em Salvador”, disse o vereador.



Movimento dos rodoviários



Na terça-feira, 30, os rodoviários atrasaram as saídas dos ônibus das garagens, como parte das manifestações pela campanha salarial.



Um dia antes, um protesto da categoria causou transtornos no tráfego de veículos, nas imediações da Estação da Lapa.



Em 25 de abril, a categoria já havia atrasado a saída dos coletivos, para a realização de assembleia.