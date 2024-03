Hospital Ortopédico pode atender atletas profissionais e amadores | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues revelou nesta segunda-feira, 4, que o Hospital Ortopédico, inaugurado hoje, poderá atender atletas profissionais e amadores do estado. A unidade hospitalar, que conta com 212 leitos, fará seu primeiro atendimento já nesta terça, 5.

“Nós teremos aqui um arcabouço de unificar assistência com pesquisa, com ensino, com residência, então é um projeto e o governo federal deverá estar nos próximos dias orientando o procedimento de abertura de novos cursos e, por fim, eu quero dizer que uma outra alegria é que aqui nós trataremos da possibilidade de que aqui também possa ser atendido na área de esportes, então tantos clubes que hoje são profissionais ou são amadores poderão ter tratamento de jogadores, de ex-jogadores, temos uma boa expectativa", disse o governador.

Jerônimo destacou que muitos baianos que precisam do atendimento ortopédico ainda não figuram na fila de espera por falta de atendimento básico nos municípios.

"Tem muita gente que nem se encontra na fila de regulação, pessoas que moram distantes do serviço de saúde, que não tem informação suficiente, pessoas idosas, pessoas pobres, que nem sequer foram a um atendimento, no sistema básico de saúde nos municípios da gente, nós estamos falando aqui de uma demanda real, concreta, quando você tem um acidente, que tem alguma situação muito grave, aí a gente consegue ver esses números, mas existem números de queda em casa de pessoas idosas, que às vezes nem procuram um médico, então a intenção nossa é realmente atender essa demanda que está latente nas nossas feiras. Nós iniciamos muito fortemente com Rui, o saúde mais perto, nós detectamos um conjunto de problemas lá, que nós precisamos colocar numa fila de cirurgia eletiva, quando é muito grave, a gente contrata serviços particulares para complementar a nossa rede", explicou.

"A partir de amanhã, amanhã já entrará nesse hospital os primeiros pacientes, e amanhã ainda haverá de acontecer já cirurgias, e eu estarei aqui amanhã na porta do hospital, junto com a direção, para receber esse primeiro paciente, e a informação que eu tenho é que na sexta-feira ele já deverá ter alta. Pedir a Deus que isso aconteça, eu voltarei para acompanhar o procedimento, que isso é histórico para a gente, a qualidade desse hospital, dos equipamentos, dos prédios e da mão de obra qualificada, nos orgulha muito, e é para isso que nós participamos da política, para cuidar de gente e para ser decente com os que mais precisam", pontuou o governador.