Impasse adia votação do reajuste dos servidores na Alba | A TARDE

Um impasse resultou no adiamento da sessão que votaria o reajuste de 4% do salário dos servidores estaduais, nesta terça-feira, 21, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Os servidores pedem um reajuste de 10%, diferente da proposta do Executivo. Após uma série de protestos da categoria, o líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT), Rosemberg Pinto (PT), propôs a verificação de quórum e pediu que os governistas não aparecessem. Em seguida, o presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), encerrou a sessão.

Com isso, Rosemberg ainda disse aguardar que representantes dos servidores apareçam para dialogar, o que não havia acontecido.

Por causa do encerramento de sessão, o projeto que previa a mudança da destinação do empréstimo de R$ 2 bilhões do governo do Estado também não foi votado.

