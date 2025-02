Início do ano letivo 2025 da rede estadual é marcado por anúncios para a educação

Colégio Estadual de Tempo Integral de Conceição de Jacuípe contou com investimento de R$ 35 milhões - Foto: Joá Souza/GOVBA

O início do ano letivo da rede estadual de ensino, nesta segunda-feira, 10, foi marcado pela entrega do 76º Colégio Estadual de Tempo Integral de Conceição de Jacuípe, um ônibus escolar e novos anúncios.

O governador Jerônimo Rodrigues participou da transmissão ao vivo da aula inaugural para os 27 Núcleos Territoriais da Educação (NTEs), que teve como tema “Educação sustentável, inovadora e que cuida das aprendizagens" e deu as boas-vindas aos 700 mil novos estudantes matriculados em 2025.

“Estamos abrindo hoje, os 200 dias letivos. Contamos com um grande mutirão na Bahia para cuidar da nossa criançada, dos nossos adolescentes, dos jovens, porque quando eles estão dentro da escola, principalmente na escola de tempo integral, eles estão sendo zelados, protegidos, cuidados, com uma alimentação de qualidade, bons professores e coordenadores. Estamos com uma expectativa muito alta esse ano também, porque vamos trabalhar um tema tão importante que é a sustentabilidade e aprendizagem”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

Ao todo, são 1.044 unidades escolares e 666 anexos da rede estadual de toda a Bahia prontos para acolher toda a comunidade escolar. De acordo com a secretária da educação, Rowenna Brito, a ação demonstra o compromisso do Governo do Estado com a educação baiana.

“Começamos a escrever uma nova história, não só para 700 mil jovens da rede estadual, mas para dois milhões de jovens da Bahia inteira que começam na rede estadual e municipal. Estamos construindo um caminho muito bacana na educação da Bahia, um regime de colaboração, estado e município. Começamos o ano de 2025 com a entrega de transporte escolar para os 417 municípios, com um investimento de R$ 173 milhões e aqui nessa escola, o maior investimento do território, muito importante para a garantia da permanência dos estudantes na sala de aula”, destacou.

Com uma instalação moderna e um investimento de R$ 35 milhões, o Colégio Estadual de Tempo Integral de Conceição de Jacuípe, na região metropolitana de Feira de Santana, conta com 36 salas de aula, biblioteca, teatro com capacidade para 200 pessoas, laboratórios, salas multifuncionais, restaurante estudantil, campo de futebol, pista de atletismo, piscina semiolímpica e quadra poliesportiva.

A estudante Lorena Viana, 16, do 2º ano, está bem animada com o novo ambiente. “Nossa, é muito diferente. Estamos em um espaço maior, com uma estrutura realmente muito boa. É um dia muito feliz, de muita alegria. É muito bom ver a nossa escola, que antes era muito pequena e cheia de alunos. É muito gratificante, assim, poder estar aqui, estudar aqui, ter essa experiência. O teatro já é o meu lugar preferido, porque eu amo atuar. Também já faço parte do coral”, afirmou.

O coral é coordenado pelo professor de artes e da disciplina eletiva de música, Juracy Almeida Júnior, que vibrou com a entrega do teatro e de uma sala de música. “O nosso coral vem trabalhando com esses meninos desde 2017, sendo premiado no Encontro de Canto Coral da Rede Estadual - o Encante. É nítida a transformação dos alunos com as aulas, que tem elevado a autoestima e ajudado no desenvolvimento social e intelectual. E o teatro chega para agregar. Ainda ganhamos uma sala preparada para as aulas de música. Isso é muito importante, porque a gente vai se sentir pertencente ao espaço que foi feito para todos nós”, disse.

Representando a juventude, Nivaldo Millet, coordenador de Políticas para a Juventude da Bahia, deixou um recado para os estudantes. “Vocês que estão no último ano, aproveitem. Vão sentir falta dessa estrutura. E vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos, bem-vindas. Preparamos junto com toda a rede uma recepção calorosa, à altura de vocês para que possamos construir uma parceria firme, com família, juventude e governo juntos para fortalecer a agenda da educação na Bahia”.

Outros anúncios para a educação

O governador Jerônimo Rodrigues homologou, junto à Secretaria do Meio Ambiente (Sema), a publicação da resolução do Conselho Estadual de Educação, que dispõe sobre a inserção da “Educação Ambiental” no sistema estadual de Ensino da Bahia, tema da jornada pedagógica de 2025. Além disso, entregou um ônibus escolar e autorizou a reforma e ampliação do ginásio de esportes do colégio estadual.

Outro tema abordado pelo chefe do Executivo durante a transmissão ao vivo do ano letivo foi a implantação da Lei do Celular nas escolas estaduais. Ele tranquilizou os estudantes sobre a medida. “Sei da importância do celular, a lei não nega isso, o problema é a forma de uso. Deve haver o momento certo para utilizar o aparelho nas escolas, principalmente como ferramenta pedagógica para auxiliar em um exercício de matemática, de física, de geografia, de história. Não queremos que entendam isso como proibição, mas nos momentos da aula é preciso que toda a atenção seja voltada para o professor e que os estudantes respeitem as regras da escola”, enfatizou.