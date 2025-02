Jerônimo amplia base e conquista apoio do prefeito de Milagres

Adesão foi sacramentada nesta quarta-feira, 5 - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

A base política do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ganhou a adesão de mais um prefeito na tarde desta quarta-feira, 5. Trata-se de Marcos de Queiroz (PP), prefeito de Milagres, que afirmou que seguirá politicamente ao lado do chefe do Executivo baiano. No mesmo encontro, o ex-prefeito de Milagres e líder do grupo político local também sacramentou o apoio ao petista.

“Não tenho dúvidas que vamos fazer um grande trabalho juntos. Eu me identifico muito com o senhor. Vamos estar ligados pela política daqui para frente. Minha bandeira é a sua”, afirmou Marcos Queiroz no encontro com Jerônimo.

No mesmo tom, o ex-prefeito de Milagres, César de Adérson, reforçou o apoio firmado pelo correlegionário. “Pode contar com Milagres ao seu lado. Pode contar com a gente como soldados do senhor. Estamos juntos em qualquer situação”, disse César.

No encontro entre integrantes da prefeitura e do governo do Estado, realizado na Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, também foram discutidos investimentos para o município. Na oportunidade, Jerônimo autorizou a entrega de ônibus escolar, veículo de transporte para pacientes em tratamento fora do município e equipamentos hospitalares.