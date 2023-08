Jerônimo descarta descontentamento com Éden após confusão no PT

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante o evento de apresentação do Plano Safra, no Parque de Exposições, em Salvador, nesta terça-feira, 25, comentou a respeito de um possível racha no PT baiano por causa da escolha do caminho adotado para a definição de um candidato petista em 2024 para a disputa na capital baiana.

No último sábado, 22, o encontro territorial da sigla precisou ser interrompido após um início de discussão entre os presentes e houve até empurra-empurra entre correligionários e até reclamações de agressões físicas.

Sobre se isso seria uma insatisfação com o presidente estadual da sigla, Jerônimo disse que qualquer desentendimento que exista dentro do partido, ele não vai tomar lado, pois é o PT que precisa se definir internamente.

“Eu não estou sabendo. Houve uma movimentação no final de semana para o encontro. Se houver [insatisfação], o governador não vai dar ouvidos para questões internas do partido, que cabem ao partido discutir. Não percebi isso. Reconheço no presidente Éden a sua postura. Reconheço o papel das tendências e do campo que quer reivindicar o espaço. Mas eu não tomo isso como qualquer tipo de desavenças”, argumenta o chefe do Executivo baiano.

O titular do Palácio de Ondina, reconhece que, às vezes, por conta das diversas tendências internas da legenda, um ou outro sobe o tom, mas que o que aconteceu no sábado não é um indicativo de descontentamento com Éden.

“Todos sabem que o Partido dos Trabalhadores tem as tendências, se reúne, a gente vai, às vezes, para o puxa e estica, mas eu não vejo como qualquer tipo de descontentamento em relação ao Éden. E se tiver, o partido haverá de tratar isso e eu vou me juntar para resolver”, finalizou o governador.

Novo encontro

Em tempo, o encontro territorial que foi interrompido no sábado, será realizado nesta quinta-feira, 27, conforme decisão dos presidentes estadual e municipal, Éden Valadares e Cema Mosil, respectivamente.

Antes disso, de acordo com comunicado do PT Bahia, nesta quarta-feira, 26, para avaliar possíveis punições cabíveis à luz do estatuto.

"Ela faz sentido se fortalece o partido, a Federação, mas também o grupo político e o governador Jerônimo. Então vamos debater no Encontro as melhores estratégias, os melhores caminhos para essa equação se viabilizar. Ou seja, que seja um jogo de ganha-ganha onde todos saem fortalecidos, o PT, os aliados, o governador Jerônimo e o presidente Lula”, comentou Éden sobre uma candidatura própria do PT em Salvador.

Já a presidente municipal, Cema Mosil frisa que "não há divergência quanto ao sentimento do PT de Salvador de ter candidatura. Essa é uma falsa polêmica, pois isso foi aprovado no Diretório Municipal. O PT tem legitimidade para apresentar essa opinião”.