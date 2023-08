Jerônimo diz não sofrer com decisão sobre candidato: "bons nomes"

Durante o lançamento do edital de licitação para as obras de duplicação da Rua Artêmio Valente, trecho da Praça Júlio Rêgo até a via Mário Sérgio (Via Barradão), no bairro da Canabrava, nesta segunda-feira, 24, um dos assuntos comentados por Jerônimo Rodrigues (PT) foi a expectativa do seu grupo político para as eleições municipais do ano que vem.



O governador diz estar tranquilo sobre as conversas que têm como objetivo decidir qual será o candidato ou candidata do seu grupo para o pleito. "É bom ser o fiel da balança quando temos pratos de peso. Eu não sofro com isso", disse Jerônimo na coletiva de imprensa.

Leia mais: Ida ao PT para disputar eleição vai depender de Jerônimo, diz Trindade

"Entendo que os partidos vão fazer essa disputa interna. O que eu garanto a vocês é que não vamos esperar muito tempo. Espero que entre setembro e outubro, no máximo, a gente possa ter a tranquilidade sobre a definição da estratégia", continuou o chefe do Executivo Estadual. "Não é o governador que vai resolver isso. Os partidos têm autonomia e são democráticos. A intenção é nos fortalecermos", concluiu.

Leia mais: "Não podemos inventar candidatos", diz Davidson sobre eleição