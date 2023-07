"Não podemos inventar candidatos", diz Davidson sobre eleição

Durante o lançamento do edital de licitação para as obras de duplicação da Rua Artêmio Valente, trecho da Praça Júlio Rêgo até a via Mário Sérgio (Via Barradão), no bairro da Canabrava, na manhã desta segunda-feira, 24, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães (PCdoB), elogiou os nomes postos na mesa por partidos da base de Jerônimo Rodrigues (PT) para a disputa municipal de 2024, mas nega que quadros desconhecidos devam ser sugeridos.



"Não podemos inventar candidatos", disse Davidson em coletiva de imprensa. "É natural [o PT] apresentar [o deputado estadual] Robinson Almeida [PT] como foi natural apresentarmos [a deputada estadual] Olívia Santana [PCdoB]", continuou o chefe da Setre.

Presidente estadual do PCdoB, Davidson alega, no entanto, que o momento ainda é de conversas em busca de um nome do grupo para disputar o cargo de prefeito no ano que vem. "O candidato será da federação [composta por PT, PCdoB e PV], mas podemos acelerar os processos", diz o líder partidário.

null Lucas Franco