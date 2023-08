PCdoB aprova nome de Olívia Santana como pré-candidata em Salvador

O xadrez político eleitoral em torno de um nome para disputar a Prefeitura de Salvador está começando a se afunilar. Nesta quinta-feira, 20, o PCdoB bateu o martelo no nome da deputada estadual Olívia Santana para concorrer a cadeira do Palácio Thomé de Souza pela federação PT-PCdoB e PV.

Durante reunião do diretório municipal, o comitê político da legenda aprovou a parlamentar como a figura capaz de derrotar a pretensa reeleição do atual prefeito Bruno Reis (União Brasil). Em contato com o Portal A TARDE, uma das lideranças do partido, o deputado federal Daniel Almeida, confirmou a informação e classificou o nome de Olívia como "o que melhor reúne condições e com viabilidade eleitoral" para o pleito.

A pré-candidatura de Olívia, contudo, ainda será analisada pelo conselho político do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Na ala petista, o nome da parlamentar pode sofrer resistência, tendo em vista que o grupo defende candidatura própria e a força do "13" nas urnas eletrônicas. Dentro do partido, o nome do deputado estadual Robinson Almeida "tem ganhado força", como afirmou o vereador Tiago Ferreira.

Almeida vê como "natural" a pretensão do PT em sair com o nome próprio. Contudo, enfatizou que tentará "convencer a federação" para que também aprovem o nome de Olívia.

"É natural que os partidos queiram candidatura própria. Mas, o PCdoB é um partido que tem história em Salvador, que tem projetos, tudo isso vai ser colocado [na mesa] para convencer a os partidos [PT e PV, que compõem a federação]".

Daniel Almeida defende ainda que a decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) deve ser anunciada ainda neste ano para ter tempo de trabalhar com escolhido na capital. "É importante que a gente chegue a um consenso ainda o fim deste ano".

Em 2020, a deputada também participou das corridas eleitorais em Salvador como candidata a prefeita. No entanto, ela não conseguiu a vitória nas urnas, acumulando apenas 54.496 votos, o que representa 4,49%. Questionado sobre o assunto, o deputado pregou unidade em Salvador e destacou que naquele ano, o período eleitoral foi "pulverizado".

"Em 2020, as candidaturas foram pulverizadas. Teve Major Denice, [Pastor] Isidósio e Bacelar. Para 2024, a gente pretende buscar a unidade. [...]. Olívia foi a única [candidata] que teve a maior votação depois da disputa".

Em 2022, Olívia testou o seu nome novamente para a recondução a cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Durante o pleito eleitoral daquele ano, a parlamentar conquistou a reeleição com 92.559 votos, sendo a segunda deputada mais votada no estado. Só em Salvador, Santana acumulou 56.119 votos, ficando em primeiro lugar.

Além de Olívia, outros nomes estão dispostos para concorrer as eleições de 2024 na capital baiana: o vice-governador Geraldo Jr. (MDB); o deputado estadual Robinson Almeida (PT) e o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia, Zé Trindade (PSB).