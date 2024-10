Jerônimo diz que Adélia e vice são seus olhos e coração em Ilhéus

Jerônimo Rodrigues ao lado de Adélia Pinheiro e vice durante caminhada em Ilhéus - Foto: Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), participou de uma caminhada nesta terça-feira, 1º, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, com a candidata à prefeitura Adélia Pinheiro e o vice Augustão, que ocorreu no bairro Conquista.

Jerônimo comparou a relação que possui com o Lula e a que vai aprofundar, a partir de 2025, com a próxima prefeita e o próximo vice-prefeito de Ilhéus. "Na Bahia eu me sinto os olhos, as pernas e o coração do presidente Lula. E, aqui em Ilhéus, Adélia e Augustão serão os meus olhos, as minhas pernas e o meu coração", disse.

Leia mais:

>> Ponte Salvador-Itaparica: Governo Federal dá novo impulso; entenda

>> Avião de Lula apresenta problema técnico e voa em círculos no México

>> X aciona o STF e promete pagar multas milionárias

Gestora pública experiente, a médica Adélia Pinheiro refirmou o compromisso de liderar a mudança de verdade na saúde, no transporte, na educação e em todas as áreas sensíveis da gestão municipal.



"O que temos é a minha experiência construída ao longo de mais de 30 anos dedicados à Uesc, período que se juntou ao meu trabalho nas secretarias de Estado e que faz com que, apoiada pelo nosso time, do governador Jerônimo, nosso ministro Rui Costa, o senador Jaques Wagner e o nosso presidente Lula, Ilhéus possa voltar a crescer e a nos dar orgulho", afirmou.