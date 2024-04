Jerônimo diz que quer contar com Kleber Rosa nas eleições | A TARDE

Apesar de ter lançado sua pré-candidatura própria à Prefeitura de Salvador, com Kleber Rosa, o PSOL recebeu nesta quarta-feira, 17, um afago do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que disse que pretende contar com o partido nas eleições, mesmo a sigla não fazendo mais parte de sua base de apoio.

“De forma nenhuma [pode atrapalhar]. Tanto é que nós gostaríamos de ter a parceria, a unidade com o PSOL. É um partido que a gente respeita, reconhece seu papel. Hoje, o PSOL não faz parte do nosso governo institucionalmente. O Kleber escutou comigo as eleições para o governo do Estado, fizemos um bom debate. Eu espero que a gente possa se encontrar no segundo turno, se tiver segundo turno em Salvador, com a gente, é claro", disse Jerônimo.

"Eu vou trabalhar para a gente ganhar no segundo turno, esse é o nosso trabalho, sempre trabalhamos assim. Mas respeito muito e acredito nas propostas que o PSOL faz na área de meio ambiente, na área da questão racial na inclusão produtiva, respeito e vou estar respeitando todos os meus opositores, o PSOL está no campo da esquerda, então temos mais um motivo para fazer isso", pontuou o governador.