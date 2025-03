Jerônimo encaminha projeto de reajuste ao salário dos professores

Jerônimo Rodrigues - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) o projeto de lei que prevê o reajuste do piso salarial dos professores da rede estadual do Estado.

Conforme o documento publicado no Diário Oficial da Alba, que ressalta o regime de urgência para tramitar na Casa, a proposta estabelece um piso de R$ 4.965,24, valor 2% a mais do que a referência nacional.

A medida foi acordada na última semana após decisão entre o Estado e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), no gabinete do governador.

O reajuste se estende a coordenadores pedagógicos, professores em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e professores indígenas e vale até 2026, último ano do mandato do petista.

A negociação conduzida pela Secretaria da Educação (SEC), Secretaria da Administração (Saeb) e Secretaria de Relações Institucionais (Serin), também envolveu o anúncio da certificação para professores e coordenadores pedagógicos, que vai compor a promoção dos profissionais nos graus da carreira de magistério, ainda este ano.

O pagamento de 50% do valor da promoção será realizado após a inscrição no curso de aperfeiçoamento, no mês de setembro deste ano. Já o restante do pagamento ocorrerá na efetivação da promoção, em junho do ano que vem. Em 2026, ficou definido ainda o pagamento do Piso Nacional da Educação, no valor nominal que venha a ser fixado, a partir de fevereiro daquele ano.

O anúncio oficial sobre o reajuste foi feito por Jerônimo nas suas redes sociais nesta segunda, 17.

