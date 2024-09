Jerônimo não descarta vinda de Lula para campanha em Salvador

Segundo o chefe do Executivo baiano, a coordenação das idas de Lula aos estados está sendo tocada pelo PT nacional - Foto: William Falcão | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues afirmou nesta sexta-feira, 6, que ainda aguarda a presença ativa do presidente Lula na campanha para a prefeitura de Salvador e demais cidades da Bahia em que o grupo governista possui candidatos.

Segundo o chefe do Executivo baiano, a coordenação das idas de Lula aos estados está sendo tocada pelo PT nacional e que, mesmo entendendo a agenda nacional apertada, ainda espera a presença do líder petista no estado.

“Sobre Lula, nós demandamos, vocês estão acompanhando ele, ele está gravando o vídeo nesse momento, é geral, ele não está indo fazer campanha ainda. Ele tem feito vídeos e fez um conjunto de vídeos aqui para Bahia, aí o partido está coordenando isso. Espero que a gente possa contar com a vinda de Lula mais uma ou duas vezes, esperamos, mas vai depender muito da agenda dele nacional", declarou o governador, durante entrega de proteção de encostas em Salvador.

Jerônimo também comentou sobre a eleição na Câmara dos Deputados, no qual dois parlamentares baianos disputam a preferência em torno da sucessão do presidente Arthur Lira.

“Sobre a eleição no Congresso, na Câmara Federal. Eu já tinha dito a vocês, é uma decisão da própria Câmara, eu estava vibrando porque nós tínhamos dois pré-candidatos ou candidatos baianos, eu vou torcer para que a Bahia possa continuar concorrendo a esses espaços. Eu tive uma reunião sobre agendas de saúde nas Santa Casas com Antônio Brito, consultei, ele disse que continua no páreo, espero que a Câmara escolha um ou uma que possa ajudar o presidente Lula, que possa ajudar o Brasil. Essa é a minha demanda, do lado de cá eu sou do Executivo, só torço para isso, nós temos emendas, temos leis importantes, temos o braço apertado com os deputados federais", avaliou.