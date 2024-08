Jerônimo participa em Brasília de debate sobre segurança pública

O encontro contou com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, além de todos os nove secretários estaduais de Segurança Pública do Nordeste - Foto: Eduardo Aiache/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues participou nesta quarta-feira, 24, da mesa de abertura da reunião da Câmara Técnica de Segurança Pública do Consórcio do Nordeste, realizada no Palácio da Justiça, em Brasília.



O encontro contou com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, além de todos os nove secretários estaduais de Segurança Pública do Nordeste, o Secretário de Segurança Nacional e outras autoridades.

A iniciativa visa articular ações integradas e definir estratégias conjuntas para enfrentar os desafios da criminalidade e da violência que afetam os estados da região.

"O encontro de hoje foi uma oportunidade para discutirmos o arcabouço jurídico de um Sistema Nacional de Segurança Pública que integre governos estaduais, municipais e o governo federal. Reivindicamos aqui, junto ao ministro, o orçamento dessa política e debatemos o Fundo Nacional de Segurança Pública, buscando desburocratizar processos e garantir que o orçamento chegue na ponta, com inteligência, equipamentos, viaturas, coletes e a valorização profissional de toda a segurança pública", destacou o Jerônimo Rodrigues.



O Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou a importância da integração dos setores de inteligência no combate ao crime organizado: "Esta câmara é o primeiro passo para integrarmos, de fato, os setores de inteligência no combate ao crime organizado no Brasil. O Consórcio Nordeste é pioneiro neste sentido, e a presença do governador é extremamente simbólica, mostrando a importância da pauta. Estamos inaugurando uma nova forma de enfrentar o crime organizado, onde estados e municípios, com sua autonomia, colaboram com o governo federal para tornar a segurança pública mais efetiva em todo o país. Hoje, vamos discutir e desenvolver as melhores estratégias."

O Secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, frisou a relevância do evento: "Aqui tivemos mais uma vez a chance de apresentar nossa realidade, mostrar as diferenças e as convergências no combate ao crime organizado, promovendo uma maior integração entre todos os presentes."

Durante o encontro, foram abordados temas cruciais como o enfrentamento à criminalidade organizada, a valorização dos profissionais de segurança pública, o incremento dos aportes em tecnologia e o fortalecimento das políticas públicas direcionadas ao combate à violência contra a mulher. Os participantes também discutiram a necessidade de aumentar os investimentos em tecnologia, com o objetivo de modernizar os sistemas de segurança pública e torná-los mais eficientes.