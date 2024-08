‘Bahia Alfabetizada’ terá projeto de lei enviado à Alba após recesso

Rowenna afirmou que o governo do estado tem assumido responsabilidades dos municípios - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) deve apresentar para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no início de agosto, com o término do recesso parlamentar, um projeto de lei para regularizar o programa “Bahia Alfabetizada”. A novidade foi revelada nesta quarta-feira, 24, ao Portal A TARDE, pela secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, durante visita ao Grupo A TARDE e participação do progama 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM.

Segundo ela, a ideia foi inspirada no programa do governo federal Criança Alfabetizada, com foco na alfabetização de crianças na idade correta, mas sem descuidar do trabalho com adultos e idosos.



“É um projeto de lei que cria uma política de alfabetização no estado da Bahia. Alfabetização de crianças até os idosos. Serão três frentes: uma para crianças; uma no regime de colaboração estado-município para adultos, que é a Paulo Freire; e uma terceira frente, que é com os movimentos sociais”, explicou Rowenna.

“A gente compreende, por exemplo, que a igreja pode ajudar a gente. Uma pessoa de 60, 65, 70 anos, não quer mais ir para uma escola tradicional e ficar em uma sala de aula. Então, os movimentos sociais têm uma expertise que a gente não acumula, fora da curva do tradicional”, argumentou a secretária.

Apesar do projeto ainda não ter sido encaminhado para a Alba, o governo do estado já está trabalhando as ideias do programa junto aos municípios baianos, com a entrega de novos materiais pedagógicos para as escolas municipais.

“A gente já tem formação com alfabetizadores dos municípios. Eu quero botar muita luz nisso. A gente começou a entregar material pedagógico. Livros para os estudantes e para os professores já estão sendo entregues nos territórios, nos municípios. A gente está mandando o livro para o estudante sentar, fazer atividade no material pedagógico, orientado também pelo professor, casando com a formação do alfabetizador”, disse a titular da SEC.

Rowenna lembrou que a alfabetização integra o Ensino Fundamental, que é de responsabilidade constitucional dos municípios, mas ressaltou que o governo da Bahia tem um compromisso com a Educação de modo geral e está comprometido a ajudar as prefeituras a entregar um melhor resultado.

Conforme informações da SEC, em Salvador, por exemplo, a gestão estadual assume o Ensino Fundamental de aproximadamente 60 mil estudantes.

“Isso é uma frente da sociedade toda. Não é uma frente da Educação do estado ou da Educação do município. A alfabetização é a responsabilidade de todo mundo, de toda a sociedade. Então, eu tenho trabalhado muito nessa dedicação da relação estado-município. Por que o estudante é da Bahia. Independente de ser da gestão do município ou da gestão estadual”, justificou a secretária.



“Todo mundo precisa ser responsável por essa agenda na Bahia e no Brasil. Porque o impacto atinge todo mundo: desde o setor industrial ao setor de serviços. É um impacto geral. Então é preciso criar uma grande rede em prol da alfabetização na Bahia”, acrescentou Rowenna.

A gestora ainda sinalizou que o governo já venceu alguns obstáculos, como a garantia do acesso de jovens à escola e o aumento do número de alunos da rede estadual inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Agora a frente é a garantia da aprendizagem do estudante na escola. Eu já tenho ele dentro da escola. Agora eu tenho que ter a melhor aula para esse estudante, para que ele possa entrar na 1ª série do Ensino Médio, sair na 3ª série e depois ir para a universidade. O melhor indicador que eu tenho é o número de estudantes da nossa rede inscritos no Enem, em que a gente cresceu 38% de um ano para o outro. Isso é o reconhecimento de um trabalho: de que ele [o estudante] se sente preparado para ir à universidade”, comemorou Rowenna.

“Esse é o grande desafio: ao longo da história, a escola pública não leva o estudante para a universidade. E nós estamos desconstruindo isso. Isso é garantir o direito dele e a gente não está fazendo nada diferente disso”, complementou a secretária.

Questionada sobre a possibilidade de aprovação do projeto Bahia Alfabetizada na Alba, Rowenna Brito demonstrou segurança.

“Eu não tenho nenhuma dúvida. Quem é sã consciência questionaria um PL de alfabetização?”, finalizou.