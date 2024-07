Jerônimo pede unificação de forças para avanços nas escolas públicas

Evento segue até o dia 17 de julho com a reunião de 1.200 dirigentes, conselheiros e gestores escolares - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), participou nesta segunda-feira, 15, da abertura do Fórum Extraordinário Undime Bahia 2024, cujo tema é "Aprendizagens na Educação Pública como epicentro das políticas educacionais para formação dos sujeitos do agora e do futuro”. O evento aconteceu no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, em Salvador.

De acordo com o governador, as estratégias elaboradas a partir deste encontro vão garantir a consolidação de aprendizagens nas unidades de ensino para crianças, jovens e adultos.

"A educação precisa de um grande movimento como esse. É preciso unificar as ações, o planejamento, o orçamento dos entes federativos, e dentro dos governos municipais é preciso que as secretarias dialoguem. A nossa função enquanto gestores em educação é ser resolutivo. Participo desse evento animado, por saber que estamos trabalhando juntos por uma educação pública de qualidade”, salientou.

Segundo a secretária da educação, Rowenna Brito, a parceria entre a SEC e a Undime “é uma agenda de colaboração. Estado e municípios caminhando juntos e construindo políticas públicas da educação e alinhando a agenda estratégica, como a alfabetização da criança na idade correta, a de jovens e adultos e o nível de aprendizagem deles”, afirmou.

Sobre o Fórum

O encontro vai debater maneiras de melhorar os indicadores da educação pública a partir da implementação de políticas territoriais. O evento segue até o dia 17 de julho com a reunião de 1.200 dirigentes, conselheiros e gestores escolares das secretarias da educação dos municípios baianos.



Palestras, exposição de painéis e conversações compõem a programação do fórum promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).



Dentre os temas abordados durante os três dias do evento também estão o Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei n. 14.640, de 31 de julho de 2023: para além do tempo, as dimensões do ser (cognitiva, física emocional, social, cultural e política); Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA): monitoramento, avaliação das atividades e resultados já alcançados após um ano de lançamento do CNCA; Os desafios da implementação da Política Nacional de Educação Digital; Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. A programação completa pode ser consultada no link: https://undimebahia.com.br.

