Governo da Bahia lança edital de R$ 31,2 milhões na área de tecnologia

Seades lança edital de R$ 31,2 milhões para implementação de tecnologias de acesso à água - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil / Divulgação - foto ilustrativa

O Governo do Estado, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), publicou, na edição do Diário Oficial do último final de semana, um edital de chamamento público com a finalidade de contratação de entidades para implementação de tecnologias sociais de acesso à água e cisternas de placas de 16 mil litros.

A ação, denominada "Água que Alimenta", conta com investimento de R$ 31,2 milhões, oriundo de parceria com o Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (Funcep), e possibilitará a instalação de 5 mil cisternas em 51 municípios de 13 territórios da Bahia.

A iniciativa visa atender o consumo humano de famílias residentes na zona rural, de assentamentos de reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, em municípios atingidos pela seca ou falta regular de água. Integra o programa Bahia Sem Fome, visando fortalecer as políticas de segurança alimentar e nutricional nos territórios baianos, as ações de enfrentamento à seca e o direito à alimentação.

As inscrições seguem até o dia 15 de agosto, às 17h, sendo necessário efetivar a entrega dos documentos na Seades, através do e-mail [email protected] ou por Sedex ou Carta Registada (AR) no seguinte endereço: Centro Administrativo da Bahia - CAB, nº 390, 3ª Avenida, Governadoria, 1ª portaria – Salvador/BA. Confira o edital na íntegra no site: www.ba.gov.br/social.