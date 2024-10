Jerônimo promete recursos para hospital municipal em Camaçari

Governador entregou pavimentação da Estrada da Biribeira nesta quinta - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) prometeu, na manhã desta quinta-feira, 10, que investirá recursos estaduais para ajudar a próxima gestão da prefeitura de Camaçari a construir um hospital municipal, independentemente de que seja eleito no segundo turno local, disputado entre o vereador Flávio Matos (União Brasil) e o ex-prefeito Luiz Caetano (PT).

Jerônimo ainda prometeu a construção de três novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no município, sendo uma em Vila de Abrantes, outra em Monte Gordo e uma terceira que visa atender aos conjuntos do Projeto Habitacional Orientado de Camaçari (PHOC).

De acordo com o petista, o município precisa de mais infraestrutura de Saúde, para evitar que os hospitais públicos de alta complexidade sejam sobrecarregados, provocando fila na regulação.

LEIA TAMBÉM:

>> Lula em Camaçari? Caetano vai a encontro do presidente em Brasília

“Quero reafirmar aqui o meu compromisso. Eu tenho dito aqui que a atenção básica em Camaçari precisa de um amparo, um socorro. E, como não tem acontecido, eu estou aqui agora, em público, me prontificando a ajudar o próximo governo municipal a construir um hospital municipal aqui em Camaçari. Eu vou colocar orçamento, vou colocar dinheiro, para que Camaçari tenha hospital municipal. Eu não vou ficar aguardando esse Poder Público aí fazer. Eu quero ajudar”, afirmou Jerônimo, durante entrevista à imprensa na região de Monte Gordo.

“Eu quero ajudar, porque, na medida que uma pessoa precisa de um serviço da atenção básica e não encontra, ele vai bater na porta do hospital de alta complexidade. Isso é difícil para a gente. De 70% a 80% das vagas ocupadas ou pedidas nos hospitais de alta complexidade poderiam ser resolvidas em uma UPA, em uma UBS ou num posto de Saúde da Família”, acrescentou o governador.

As declarações de Jerônimo foram realizadas durante agenda em Monte Gordo, Camaçari, onde a gestão estadual entregou a pavimentação do trecho da rodovia BA-512 que liga Biribeira e Dias D’Ávila ao entroncamento da BA-529. No evento, o governador também autorizou a construção de uma ponte sobre o Rio Jacuípe.