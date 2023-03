Jerônimo Rodrigues avança em projeto do Canal do Sertão

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) teve agenda de trabalho com ministros, em Brasília, nesta quinta-feira, 9. Em reunião com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o chefe do Executivo baiano obteve progresso ao confirmar, para abril deste ano, os serviços de sondagens e topografia para a produção do projeto básico do Canal do Sertão, que ampliará o abastecimento de água para a região. Conforme o planejamento, serão 300 quilômetros de extensão de canal, com um investimento total de cerca de R$ 4,6 bilhões. O início das obras da primeira fase tem previsão para o segundo semestre de 2024.

Ao longo do dia, o governante e uma comitiva de secretários de Estado também tiveram reuniões com o Ministério do Meio Ambiente e com a Secretaria Geral da Presidência. O grupo também teve um encontro com a direção do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida).

"Foi um dia de muito trabalho e mais uma vez o alinhamento com o governo federal nos permite tratar de temas importantes e ter o apoio necessário para trazer essas boas notícias para a Bahia", assegurou Jerônimo.

Outra aquisição da viagem voltada para o abastecimento de água foi a confirmação do início das obras da Adutora da Fé, que vai resolver o problema de falta de água na cidade de Bom Jesus da Lapa, um investimento de R$ 40 milhões. A secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), Larissa Moraes, acompanhou a agenda e comemorou o resultado do encontro. "O ministro Waldez Góes se mostrou bastante comprometido com o projeto do Canal do Sertão, que vai beneficiar cerca de dois milhões de pessoas na Bahia. É uma obra que a gente vem lutando há bastante tempo”.

Sustentabilidade

Durante a manhã, o governador esteve na sede do Fida, onde tratou da parceria do fundo para um novo projeto chamado Parceiros da Mata, voltado para o desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica da Bahia. O objetivo é promover uma transformação nas práticas produtivas que garanta a preservação ambiental e a melhoria da renda e qualidade de vida da população rural dessa região.

Ao todo 61 municípios do Baixo Sul, Litoral Sul e Vale do Jequiriçá serão contemplados com sistemas produtivos resilientes, iniciativas de proteção e recuperação ambiental, abastecimento de água, acesso a fontes de energia renovável e inclusão digital. O Parceiros da Mata pretende estabelecer convênio com Banco Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financiamento de U$ 100 milhões, além de U$18 milhões do Fida e U$ 32 milhões de contrapartida do Estado. A previsão de execução é de sete anos.

Acompanhado do secretário de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, e do diretor presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, Jerônimo pediu celeridade na tramitação do projeto que seguirá o modelo do Pró-Semiárido, também realizado em parceria com o Fida e que reduziu a situação de pobreza e fome de 75 mil famílias na Bahia com investimento total de R$ 344 milhões. "O Pró-SemiÁrido é um caso de sucesso e temos a expectativa de que o Parceiros da Mata siga o mesmo caminho, levando dignidade e renda de forma sustentável para cerca de 100 mil famílias que vivem da agricultura familiar nessas regiões", detalhou o governador.

Jerônimo foi ainda recebido pela ministra Marina Silva e pelo secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Capobianco. Acompanhado dos titulares do Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré e da Casa Civil, Afonso Florense, o governador apresentou à ministra ações que o Estado vai desenvolver na área e falou sobre ações que podem ser incrementadas com o apoio federal.

Entre os planos apresentados estão projetos de manejo para os três biomas do estado, mata atlântica, caatinga e cerrado, além do gerenciamento costeiro e a criação de unidades de preservação.