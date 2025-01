Jerônimo Rodrigues entrega obras históricas em Paratinga

Governador esteve na cidade neste domingo, 22 - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou neste domingo, 22, um investimento de mais de R$ 63 milhões para o município de Paratinga. Entre as áreas contempladas com o recurso estão a segurança, infraestrutura, educação e saneamento.

Durante visita à cidade, o petista entregou uma unidade integrada de segurança, que inclui Delegacia Territorial e pelotão da Polícia Militar; a ampliação do sistema de abastecimento de água, beneficiando 38 comunidades e a creche Vó Amália, com capacidade para atender 564 crianças.

"Dentre as importantes entregas de hoje, quero destacar duas: o sistema de abastecimento de água, que vai garantir a 25 mil pessoas o acesso à água potável e de qualidade, um direito básico que, agora, estamos assegurando de forma definitiva. E a inauguração de uma creche — um espaço que vai muito além de um simples prédio. É um local onde os sonhos das nossas crianças começam a se concretizar, oferecendo a elas as condições necessárias para uma educação infantil de qualidade”, disse Jerônimo.

Leia mais

>> Jerônimo lamenta mortes em acidente na BR-116: "Acompanhando de perto"

>>Jerônimo Rodrigues entrega R$ 1 milhão em equipamentos para PM

>>Jerônimo diz que aguarda movimento nacional para definir secretariado

Na segurança pública, foram investidos cerca de R$ 4,1 milhões no novo equipamento que irá fortalecer o policiamento na região, garantindo estrutura moderna e adequada tanto para servidores quanto para a população.

“Uma unidade totalmente informatizada, com atendimento individualizado, com sala de reconhecimento, alojamento, ou seja, estrutura digna para os servidores e, também, para a população. Isso faz parte de um programa de requalificação do governo do Estado nas estruturas da Polícia Civil aliado, também, a uma série de investimentos”, afirmou a delegada-geral Heloísa Brito, lembrando que já são 62 unidades entregues dentro da atual gestão.

Abastecimento de água e desenvolvimento urbano

No setor de saneamento, a ampliação do sistema de abastecimento de água, com um investimento de R$ 34 milhões, beneficiará 38 localidades, incluindo Riacho do Gonçalo, Alagadiço e Lagoa Branca. Também foram autorizadas ordens de serviço para sistemas de abastecimento de água nas localidades de Poção de Firmino, Covão de Areia, Várzea Grande, Brejo das Moças e Cabaceira.

Já na infraestrutura urbana, Paratinga recebeu a pavimentação do distrito de Volta da Serra, uma obra de R$ 1,5 milhão que trouxe melhorias para 1.700 metros de vias. Além disso, foi inaugurada a pavimentação e drenagem de vias no Bairro Alto da Estrela e a extensão de rede de iluminação pública na rodovia BA-160, com 219 postes instalados em um trecho de 10 km, totalizando R$ 1,3 milhão em investimentos.