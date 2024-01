Jerônimo Rodrigues revela estudos para expandir VLT a Camaçari | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou nesta terça-feira, 26, pela primeira vez, em levar um “transporte rápido” ao município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A possibilidade ventilada pelo gestor estadual foi de um VLT (veículo leve sobre trilhos), nos moldes do que deve ser licitado nesta quarta, 27.

“Nós estamos estudando a possibilidade, junto com o Polo de Camaçari, para que nós possamos expandir — é claro que é fase de estudos — o transporte rápido para que Camaçari fique mais perto, para que as pessoas possam reduzir o uso de ônibus e possam pensar quem sabe em um VLT. Até porque já vamos chegar em Simões Filho”, revelou Jerônimo.

No projeto atual do governo do estado, que teve sua licitação anunciada para esta quarta, o VLT de Salvador deve sair da Calçada em direção à Ilha de São João, em Simões Filho. Uma outra linha também deve ligar o Subúrbio Ferroviário da capital baiana à Orla Atlântica, no bairro de Piatã. O governador não deixou claro de qual linha sairia a ligação com Camaçari.

Jerônimo aproveitou para reforçar que está realizando estudos para a construção de um trem regional, ligando Salvador a Feira de Santana. Dentro dos limites feirenses, o governo também planeja instalar outro projeto de mobilidade, que pode ser VLT ou BRT.

“A intenção nossa é continuar os estudos, mesmo sabendo que, com a ponte [Salvador-Itaparica], deverá ser reduzido o fluxo na BR-324. Mesmo assim, faremos o estudo de um transporte rápido até Feira de Santana. Estamos fazendo essa entrega aqui em Salvador, mas está no nosso radar. Feira de Santana também terá estudo de transporte rápido, de VLT, de BRT, o que couber”, disse o petista.

Outros grandes municípios do interior baiano, como Vitória da Conquista e as vizinhas Ilhéus e Itabuna, também foram lembradas pelo governador, como cidades que podem receber projetos de mobilidade nos próximos anos.

“Está no meu radar me debruçar sobre esses estudos e a gente poder chegar também, quem sabe, a Conquista, Ilhéus, Itabuna, para melhorar a mobilidade coletiva nesses municípios”, afirmou Jerônimo.

Em Salvador, além do VLT que deve ser licitado ainda neste final de ano, o governo está focado em garantir a Expansão Sul do metrô, que ligaria a Estação da Lapa ao bairro do Campo Grande, no Centro Antigo de Salvador. O projeto foi cadastrado no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), para receber investimentos do governo federal.

“Nós cadastramos esse trecho que sai da Lapa até o Campo Grande no PAC. Em janeiro, teremos o resultado. O ministro Rui Costa acabou de informar que apresentará todos os resultados das avaliações ao presidente Lula. Vou manifestar o interesse ao presidente Lula, já o fiz no momento da inscrição da proposta, mas também, além desse trecho, nós cadastramos também outras oportunidades de transporte coletivo”, comentou o governador.