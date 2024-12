Jerônimo sobre ViaBahia: "Não vou deixar o povo sentir saudade"

"Se a gente não cuidar, alguém vai dizer "volta ViaBahia", disse o governador - Foto: GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou que os baianos não vão sentir falta da ViaBahia, que deixou a concessão das BRs 324 e 116 após decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Durante o encontro com os gestores municipais do MDB, nesta sexta-feira (29), Jero destacou o encontro com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antônio Anastasia, para tratar sobre o tema.

"Eu não vou deixar o povo da Bahia sentir saudade da ViaBahia. Porque se a gente não cuidar, alguém vai dizer "volta ViaBahia" e eu não quero esse movimento", iniciou.

O petista ressaltou que apesar de a responsabilidade ser do Governo Federal, ele tem tomado as dores da Bahia para tentar resolver a situação o mais rápido possível.

"Mesmo sabendo que é uma decisão do governo federal, mas está na Bahia, eu tenho que botar o pé e dizer em que eu posso ajudar e eu estou fazendo isso. Fui lá semana passada, conversei com o ministro Renan, o ministro Rui Costa e, ontem, conversei com o ministro Anastasia", completou Jerônimo Rodrigues.