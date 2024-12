"Não tenho pressa", afirma Jerônimo sobre mudanças no secretariado

- Foto: Mateus Pereira | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou, nesta sexta-feira, 29, não ter pressa para realizar mudanças nas secretarias. De acordo com o gestor, os secretários que forem disputar algum cargo nas eleições de 2026 serão trocados.

Ele fez a declaração durante entrevista em um evento de encontro entre ele e gestores municipais do MDB, além de representantes nacionais, no Hotel Mercure, localizado no Rio Vermelho, em Salvador.

"Estou com todos os partidos cientes do que eles colocaram em minha mesa e do que eu posso, até o final do ano, no início do ano, anunciar a reforma. Eu não tenho pressa porque eu vou fazer as coisas acertadas. Eu tenho mais dois anos para governar esse estado e eu preciso que os partidos continuem me ajudando. Se tiver de trocar alguma secretaria, trocarei", afirmou.

O governador também comentou que aqueles que concorrerem no pleito em 2026 não poderão continuar como secretários e que isso já foi discutido com os partidos. "Quem for candidato em 26, naturalmente não vai poder ser secretário. Isso já está claro com os partidos. Então quem vai ser candidato a deputado federal, estadual, senador, seja o que for, eu não tenho que trocar porque eu não vou ficar dois anos dentro da boca da eleição fazendo isso", explicou.

"É um acordo feito com os partidos que todos indiquem nomes pra substituir aqueles que serão candidatos ou candidatas", finalizou.