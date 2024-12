Jaques Wagner deve voltar para o Senado na próxima semana

Senador Jaques Wagner - Foto: André Fofano

Após cerca de dois meses afastado do Senado para uma cirurgia no tornozelo, o petista Jaques Wagner confirmou, na manhã desta sexta-feira, 29, durante evento de encontro de gestores municipais do MDB, no Hotel Mercure, em Salvador, que deve retomar aos trabalhos na Casa já na próxima semana.

Conforme o senador detalhou em coletiva de imprensa, neste sábado ele irá realizar uma possível última consulta e já deve receber o aval do médico para voltar a rotina em Brasília.

“Amanhã o médico vai me dizer se libera ou não, mas tudo indica que serei liberado e a partir da semana que vem, eu não pisando completamente, mas já estarei em Brasília”, afirmou.



Ainda segundo Wagner, ao todo foram seis semanas de afastamento para recuperação do procedimento e que voltará inclusive à liderança do governo no Senado, que estava sendo direcionada pelo seu colega Otto Alencar (PSD).

“Ele [o médico] me liberando para voltar, eu assumo a liderança e Otto continua como líder do PSD, mas eu devo voltar porque tem muita coisa aqui até o final do ano”, declarou.



O senador se afastou no mês de outubro para se recuperar da cirurgia que exigiu que ele ficasse sem colocar o pé no chão por algumas semanas.