Wagner avalia como positivo possibilidade de Elmar migrar para base

Senador Jaques Wagner em encontro do MDB - Foto: Divulgação

Com fortes especulações sobre a saída do deputado federal Elmar Nascimento do União Brasil, o senador Jaques Wagner (PT) comentou, na manhã desta sexta-feira, 29, sobre a possibilidade do líder da sigla na Câmara dos Deputados migrar para a base do governo estadual.

“Sempre será bem-vindo alguém que tem uma trajetória política. Na verdade, o grupo existe porque a gente agrega pessoas e não espalha a pessoa. O grupo cresce porque todo mundo que entra cresce. Com o grupo o MDB, por exemplo, estava do lado de lá e cresceu o que? Muito pouco, veio para cá e já está com mais de 30 prefeitos”, declarou, durante evento de encontro de gestores municipais do MDB, que ocorre no Hotel Mercure, no Rio Vermelho, em Salvador.



Leia também

>> Elmar Nascimento retira candidatura à presidência da Câmara

Wagner ainda ressaltou que caso o parlamentar queira alinhar o grupo está disposto.“Eu pessoalmente acho positivo.”

A informação sobre Elmar avaliar a troca de partido por uma legenda ainda mais próxima da base do governo Lula foi dada no início da semana pela coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Conforme o portal, Elmar se reuniu na última semana com os deputados estaduais baianos Marcinho Oliveira (União Brasil) e Pancadinha (Solidariedade), que são seus aliados próximos no estado, para discutir a possibilidade de migração da sigla.



Leia também

>> “Muito positivos”, avalia Geddel sobre resultados do MDB nas eleições

A ideia de Elmar, segundo fontes do União Brasil, seria migrar para um partido mais simpático ao PT e, dessa forma, conseguir a confiança dos caciques petistas para tentar finalmente assumir um ministério no governo Lula.

No início do terceiro mandato de Lula, Elmar tentou comandar o Ministério de Minas e Energia ou o Ministério da Integração Nacional, mas foi vetado por caciques petistas da Bahia, entre eles, o ministro da Casa Civil, Rui Costa.