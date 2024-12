Elmar avalia deixar União Brasil, diz colunista

Elmar Nascimento deve deixar União Brasil - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

Líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento avalia trocar o partido sigla por uma legenda ainda mais próxima da base do governo Lula.

De acordo com a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, Elmar se reuniu na semana passada com os deputados estaduais baianos Marcinho Oliveira (União Brasil) e Pancadinha (Solidariedade), que são seus aliados próximos no estado, para discutir a possibilidade de migração de partido.

A ideia de Elmar, segundo fontes do União Brasil, seria migrar para um partido mais simpático ao PT e, dessa forma, conseguir a confiança dos caciques petistas para tentar finalmente assumir um ministério no governo Lula.

No início do terceiro mandato de Lula, Elmar tentou comandar o Ministério de Minas e Energia ou o Ministério da Integração Nacional, mas foi vetado por caciques petistas da Bahia, entre eles, o ministro da Casa Civil, Rui Costa.