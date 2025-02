Jerônimo, Wagner, Rui e Éden comemoram 45 anos do PT: “Determinação”

Senador Jaques Wagner (à esquerda), presidente do PT-BA, Éden Valadares, (ao de Wagner), governador Jerônimo (de vermelho), e o ministro Rui Costa (à direita) - Foto: Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o senador Jaques Wagner, o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, e o presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, comemoram, nesta segunda-feira, 10, o aniversário de 45 anos do PT. Os petistas destacaram o protagonismo político e a força do PT, o maior partido de esquerda da América Latina, para construir um país mais justo, com oportunidades para todos e enfatizaram as grandes conquistas que mudaram para melhor a vida da população e transformaram o país.

"Como governador da Bahia e militante do Partido dos Trabalhadores, tenho muito orgulho de celebrar os 45 anos de história do PT. Nascido das lutas populares e da defesa dos direitos dos trabalhadores, o partido manteve um compromisso constante com a redução das desigualdades, a promoção de políticas públicas inclusivas e a consolidação da democracia brasileira. Desde as primeiras mobilizações até as conquistas que transformaram a vida de milhões de pessoas, o PT nunca deixou de trabalhar na participação cidadã para construir um país mais justo e solidário. Neste aniversário, renovamos nossa determinação de seguir avançando, sempre ao lado do povo, em busca de um futuro ainda mais digno para todas e todos", afirmou Jerônimo Rodrigues.

Senador, Jaques Wagner elogiou a trajetória do PT, sua marcante contribuição pelo desenvolvimento do país e realçou a importante iniciativa de Lula, que concebeu a criação da legenda.

“Galego, nós vamos ter que fundar um partido, porque só ficar no sindicato não dá, precisamos influenciar na política nacional’”, contou Wagner sobre a ideia de Lula.

“Por isso, agora vamos comemorar 45 anos, uma história longa, bonita, super importante para o Brasil, para a gente brasileira e para a democracia. Tenho muito orgulho de ter ajudado a fundar o PT e ter sido o 1º presidente do PT Bahia”, declarou.

O senador enfatizou a honra de integrar uma legenda com características próprias, cheia de vida, com raízes profundas, defensora da liberdade, comprometida em discutir ideias e programas e aproveitou para homenagear os militantes: “Nossa reverência à nossa militância porque a nossa militância é o sangue e o oxigênio desse partido.”

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, reafirmou o compromisso do PT em “emancipar pessoas, transformar esperança em sonhos concretizados, promover justiça social, não relativizar direitos”.

“O Partido dos Trabalhadores lutou bravamente para que mudanças como essas pudessem acontecer no Brasil. Sempre estivemos na linha de frente do debate, do diálogo, colocando a proteção da nossa democracia acima de tudo. Tenho orgulho da trajetória percorrida nesses 45 anos. Eu me sinto muito motivado a seguir contribuindo com trabalho e dedicação para que mais mudanças aconteçam em nosso país. Faço parte de um partido que sempre enxergou as necessidades dos brasileiros. Essa é a essência do PT - enxergar as pessoas, suas necessidades e os seus sonhos. Que a gente siga com renovação para as novas transformações que o Brasil quer e vai promover. O PT existe para isso! Um futuro cheio de oportunidades a todos brasileiros e viva os 45 anos do maior partido do Brasil. Forte abraço”, disse.

O projeto político do PT, desde a sua origem, pela proteção da democracia, dos direitos dos trabalhadores e da construção de um país mais igual, ecoou de forma muito forte na Bahia, de acordo com o presidente estadual, Éden Valadares.

“Há quase 20 anos derrotamos o autoritarismo, tiramos a Bahia do atraso e abrimos um novo ciclo no nosso estado, uma nova cultura política. Assim, garantimos a abertura democrática, o fim do mandonismo e trabalhamos muito para mudar a vida do nosso povo, que hoje vive uma outra realidade, com mais qualidade de vida, emprego, educação e saúde. E é com esse espírito e os princípios fundadores PT que vamos seguir transformando o Brasil e dar novos saltos na Bahia. Unidos, cada vez mais fortes e inteiramente comprometidos com o que nos é mais importe: o melhor para a Bahia, para o Brasil e para o nosso povo”.