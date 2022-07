João Roma diz que prefeitura de Salvador é submissa a ACM Neto

O candidato ao Governado da Bahia, João Roma (PL), disse em entrevista à Radio Sociedade, na manhã desta segunda-feira, 25, que ACM Neto, pré-candidato do União Brasil (UB), não deixou de ser prefeito de Salvador e que o atual gestor, Bruno Reis, tem sido submisso ao seu predecessor.

"O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, deixou de ser prefeito mas a prefeitura não saiu dele. E ele tem usado a prefeitura para os seus projetos políticos, inclusive sufocando a gestão de Bruno Reis, que tem sido submisso à figura do ACM Neto desde sempre.", declarou.

O ex-ministro da Cidadania comentou que Reis não deixou a posição de ser assessor de ACM Neto, "inclusive atuando junto a prefeituras do interior, fazendo eventos políticos". Para João Roma, o uso da gestão municipal para atender a interesses políticos de ACM Neto prejudica a qualidade dos serviços oferecidos à população.

O candidato do Partido Liberal disse ainda que Neto não assume lado na disputa nacional porque quer pegar votos de todos os lados.

"Ele diz que é contra o presidente Bolsonaro e a gente viu na imprensa que ele foi procurar até o José Dirceu para fazer entendimento com o PT. Você pode até não saber para onde rumar, mas tem que saber exatamente pra onde não ir, com quem não ir. Eu não estarei ao lado do PT. Já ACM Neto fica ciscando pra todos os lados", criticou Roma.

Questionado sobre a insegurança pública na Bahia, João Roma destacou que a questão da violência no estado já é inaceitável.

"A questão da violência na Bahia já passou do limite do tolerável. E não é só em Salvador que essas cenas horripilantes ocorrem, estão alastradas por todo o estado da Bahia. Muitos municípios enfrentam guerras de facção pois a Bahia está se tornando solo fértil para o crime organizado, para o tráfico de drogas que vem destruir a família brasileira". constatou Roma, que defende a valorização das forças policiais e o combate ao crime organizado.