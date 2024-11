Joazeiro sobre Summit de Negócios: “Tecnologia a serviço da economia”

Secretário de Ciência e Tecnologia, André Joazeiro - Foto: reprodução/Redes Sociais

O secretário de Ciência e Tecnologia, André Joazeiro, comentou, na manhã desta segunda-feira, 28, sobre a importância da realização do primeiro Summit de Negócios Made In Bahia, que ocorre com o objetivo de fortalecer o cenário econômico do estado. O encontro vai acontecer nos dias 30 e 31 de outubro, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.



Leia mais

>> Summit de Negócios vai debater inovações e modernização da indústria baiana

“É um evento que trata de produtos desenvolvidos na Bahia, por nossos empresários, onde a ciência e tecnologia tem se aproximado do setor produtivo, não só na esfera estadual, mas também da nacional. Boa parte dos recursos das pesquisas aplicadas, onde a ICT, ou a universidade, tomam recurso junto com uma empresa para desenvolver algum produto, processo ou serviço que gere riqueza para a sociedade. Então, usando a tecnologia a serviço da economia”, declarou, durante entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

O líder da pasta também antecipou detalhes sobre a participação da Secti no evento, que levará um escritório para aproximar os empresários da tecnologia.

“Vamos levar para lá para o evento o escritório de projetos da Secti, que oferecemos ao empresário uma assessoria de como tomar recurso para desenvolver a tecnologia da sua empresa. [...] O escritório vai estar lá pra tirar essas dúvidas, atender o empresário e mostrar como ele pode usar da ciência e tecnologia para melhorar o seu negócio”, ressaltou.

André também ressaltou que o Summit contribui diretamente para destacar a Bahia no setor nacional e internacional.



Leia mais

>> Presidente do TSE exalta "tranquilidade" no segundo turno

“A gente tem uma defasagem tecnológica muito grande em relação ao sul e o sudeste [...] as universidade mais antigas e mais robustas assim como o setor produtivo também acabam que conseguem buscar mais esse recurso, então temos que atuar ensinando o nosso empresário o caminho do desenvolvimento tecnológico como isso é bom, muitos desses recursos é não reembolsável, investimento da Finep, do Fundo Nacional da Ciência Tecnologia e Inovação, que ele não sabe nem que tem disponível para ele, de graça, para dissolver a empresa dele e melhorar a produtividade. A gente consegue realmente deslanchar no cenário nacional , porque temos bons empresários, se a gente investir em tecnologia para ele”, afirmou.

Summit de Negócios Made In Bahia

O Grupo A TARDE firmou parceria com o grupo Business Bahia, para ser o media partner (parceiro de mídia, em português) do Summit.

O evento, que receberá 1.000 empresários por dia, será realizado no Armazém Convention. A ocasião surge como o primeiro “Summit” do estado, promovendo um espaço de encontro e colaboração entre os principais executivos e líderes empresariais.

O Summit Made in Bahia tem o objetivo de maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, C-levels, jornalistas e autoridades. O evento também é aberto ao público em geral.