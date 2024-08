Kelsen Carvalho é confirmado como pré-candidato a vice de Monte Santo

Convenção partidária foi realizada no sábado, 3 - Foto: Divulgação

Candidata à reeleição, a prefeita de Monte Santo Silvania Matos (PSB) anunciou o nome que ocupará o segundo lugar em sua chapa majoritária para disputar a corrida eleitoral no município. Trata-se do vereador Kelsen Carvalho (PSC) que foi oficializado em convenção partidária, realizada no Estádio Municipal Minervino Pinheiro, no último sábado, 3.

Além do anúncio, durante o ato político, a postulante também destacou a união dos partidos PSB, PSD, Republicanos, PT, PCdoB e PV em apoio à chapa majoritária.

“Fizemos a maior convenção da história da nossa cidade. O estádio ficou pequeno e a cidade travou. Hoje o time profissional jogou no estádio”, disse a postulante.

A escolha da socialista pelo parlamentar causou uma reviravolta no cenário político local. Isso porque, antes de apoiar a gestora, Kelsen era aliado do grupo do ex-deputado e ex-prefeito Vando.

Inicialmente, o nome ventilado para ocupar o posto era do petista Dr. Luis Costa, que também passou a apoiar o grupo da candidata recentemente.

A oficialização da chapa foi comemorada pelo deputado estadual Marcelinho Veiga (União Brasil), que esteve presente no ato, e elogiou a decisão da socialista.

É com imensa satisfação que participo desta convenção, que lança a pré-candidatura de Kelsen Carvalho para vice-prefeito de Monte Santo e reafirma o compromisso do nosso grupo com o progresso deste município, que sempre fez parte da minha trajetória política e me acolheu de braços abertos”, afirmou o deputado.