Líder do PP reforça que novo G8 pretende dar sustentação a Jerônimo | A TARDE

Indo na esteira da formação do primeiro bloco informal da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), oito deputados de três partidos, PP, PSB e MDB, decidiram se juntar para formar a nova bancada G8 na Casa Legislativa.

O líder do PP na Casa, o deputado estadual Niltinho, ressaltou que a montagem desta composição tem como objetivo o fortalecimento do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na ALBA.

"A montagem deste bloco é para contribuir cada vez mais com o governador Jerônimo, ampliando mais os debates na Casa e facilitando a aprovação dos projetos do Executivo", disse o parlamentar ao Portal A TARDE, na noite desta terça-feira, 17.

O novo bloco é composto por quatro deputados do PP; o próprio Niltinho, Eduardo Salles, Antônio Henrique e Hassan; dois do PSB, Fabíola Mansur e Soane Galvão, e, dois do MDB, Matheus Ferreira e Rogério Andrade.

O líder do Progressistas afirma que este novo bloco deve ser o segundo maior da Alba, ficando atrás apenas da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT-PCdoB e PV, que acumula 17 parlamentares.



Juntos, os oitos deputados tiveram mais de meio milhão de votos na eleição de 2022, sendo eleitos de forma contundente em municípios de grande importância regional.



Questionado se o grupo pretende reivindicar mais espaço na gestão petista, o parlamentar negou e reafirmou que a ideia do G8 é dar sustentação ao governo, debatendo de forma colaborativa e democrática os projetos e decisões da Casa.



"Não tem nenhum pedido e nem um pleito. A gente não está fazendo nenhuma discussão sobre isso. Este grupo é fruto do debate interno nosso. Todos queremos ajudar o governo. Aqui não existe faca no pescoço", disse o progressista.

No final do mês de setembro, oito deputados de diferentes partidos lançaram o primeiro bloco informal da Alba. Este grupo, por sua vez, é formado por deputados que não acompanharam Jerônimo em 2022 e liderado pelo deputado estadual Nelson Leal (PP).

A liderança do novo G-8, no entanto, ainda é uma incógnita. Ao Portal A TARDE, Niltinho afirmou que prefere se manter apenas como líder do PP e descartou a possibilidade de assumir a bancada.