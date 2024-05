Líder do PSD na Alba se licencia para fazer viagem internacional | A TARDE

A deputada estadual Ivana Bastos (PSD) se afastará das atividades legislativas na próxima segunda-feira, 13, para cumprir uma agenda internacional. O ato foi chancelado pela Mesa Diretora da Alba nesta quarta, 8, e publicado no Diário Oficial do Legislativo (DOL).

A líder do PSD na Casa segue para o Japão, onde participa de um encontro de representação da União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale), em que assume a função de secretária geral. A reunião que trata sobre a missão técnica da UNALE acontece nas cidades de Tóquio e Hamamatsu, e inicia na próxima sexta-feira, 10, e segue até o dia 18 deste mês.

Leia também

>> Jerônimo embarca neste sábado em viagem para a Europa

>> Com viagem de Jerônimo, Adolfo Menezes assume o governo por dez dias

Na próxima segunda, quando a pessedista se ausenta, há uma expectativa de votação do programa "Bahia pela Paz", de autoria do Executivo, que visa frear a violência no estado. A proposição tramita na Casa desde março e está sobrestando as demais pautas que estão sob análise do Legislativo.



Com o pedido de vista do bloco da oposição, encabeçado pelo deputado Alan Sanches (União Brasil), a votação da matéria fica postergada por mais alguns dias, para dar mais tempo de apreciação aos parlamentares.

Publicações relacionadas