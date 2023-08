Líder do PT minimiza anúncio de apoio de Muniz a Bruno Reis

Líder do PT na Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Tiago Ferreira, viu com naturalidade o anúncio de apoio do presidente Carlos Muniz (PSDB) à reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil) em 2024. Em conversa com jornalistas, o parlamentar minimizou o comunicado feito nesta segunda-feira, 28, na tribuna.

"O que o presidente fez foi aquilo que todos nós já sabíamos. Quando foi eleito presidente da Câmara, já caminhava com o Bruno Reis. Tinha uma amizade de muitos anos, ele mesmo já externou isso diversas vezes aqui. Então, eu não tomei como surpresa, apenas vi como uma formalização daquilo que todos nós já sabíamos. Então não vi com muita novidade, não".

Durante discurso na tribuna, o chefe do Legislativo oficializou que marchará com o atual prefeito nas eleições municipais. O martelo foi batido após a decisão do PT de lançar o deputado Robinson Almeida como candidato à Prefeitura de Salvador, na última quinta, 24.

Muniz vinha travando conversas com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), mas o "namoro" não logrou êxito.

Mesmo com a revelação de Muniz, Bruno Reis (UB) tem evitado comentar sobre as eleições municipais do ano que vem. Em suas aparições à imprensa, o chefe do Executivo reforça que "só falará sobre política em 2024" e ainda não confirmou oficialmente se disputará o pleito municipal.