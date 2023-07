Lula entra no desfile do 2 de Julho ao lado de Jerônimo e Janja

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apareceu no desfile do 2 de Julho, data de independência do Brasil na Bahia, no fundo de um carro, ao lado da esposa Janja e do governador Jerônimo Rodrigues (PT), na altura da Lapinha, na manhã deste domingo, 2.



Lula saudou o público presente com os braços estendidos e acenos com as mãos. Em um outro veículo, saudaram o público pelo mesmo trajeto a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Também estão presentes no cortejo o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), o prefeito Bruno Reis (União Brasil), a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), e a deputada estadual Fabíola Mansur (PSB).

null Lucas Franco