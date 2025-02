Lula quer “paz” em definição de chapa para Senado, indica Jerônimo

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

Em meio a polêmica da chapa “puro-sangue” no Senado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) reagiu, no início da tarde desta quarta-feira, 22, sobre o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçar o desejo de disputar uma vaga na Casa em 2026.

Mais cedo, Rui ressaltou que o seu nome está disponível “para contribuir com o projeto”, mas que “será discutido no tempo adequado com o presidente Lula.”

Ao ser questionado sobre a declaração do ministro, Jerônimo disse que Lula quer que o grupo “tenha paz”.

“Lula quer que a gente tenha paz. Nós temos que tranquilizar Lula para ele não esquentar a cabeça aqui na Bahia.Vai ter problemas em outros estados, que ele cuide de lá e a gente aqui”, ressaltou, durante entrevista coletiva.

O gestor baiano disse que vai sim ouvir as recomendações do presidente, “mas é um desejo nosso do time, de Otto [Alencar], de Rui [Costa], e [Jaques] Wagner que a gente possa se resolver aqui”.

“Se a gente resolver daqui, de uma forma mais adequada, a gente vai ter uma chapa forte e uma combinação boa vai ajudar na reeleição dele [Lula]”, concluiu.

Chapa “puro-sangue”

A declaração de reforço de Rui, nesta quarta, vem após o senador Jaques Wagner declarar, em entrevista exclusiva ao A TARDE, que vê como natural a formação de uma chapa com as presenças de Jerônimo como candidato à reeleição; dele próprio, também em busca da permanência no Senado; e de Rui Costa, ex-governador do Estado, que neste momento não possui cargo eletivo.

A configuração idealizada por Wagner tiraria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), da base do PT no estado, a possibilidade de concorrer à reeleição pelo mesmo grupo político. A alternativa não agradou muito o Coronel, que publicou uma suposta indireta para o trio.

Nas redes sociais, Angelo mandou um recado para os seus seguidores. Ao lado de sua esposa, Eleusa Coronel, o parlamentar aparece em um vídeo praticando corrida e pedindo ajuda de seus eleitores.

“Chegou o Coronel fitness. Olha, estou me preparando. Tem gente querendo me passar a rasteira aí, então eu tenho que estar em forma, fisicamente e mentalmente. Vem com a gente! Vem me proteger, gente. Vem ligeiro, pelo amor de Deus”, diz Coronel, ao lado de sua esposa.

A “rasteira” dita pelo senador foi vista como uma alfinetada para parte de seus aliados da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em 2026, serão duas vagas em disputa para a Casa em cada estado. Mas os dois senadores da Bahia, Wagner e Coronel, já afirmam que querem concorrer à reeleição.

Rui já havia sinalizado no ano passado seu interesse pela vaga no Senado, mas, na ocasião, ressaltou que ainda resolveria com Lula sobre seu futuro.

Na conversa de hoje, Rui reiterou mais uma vez sua posição.“Será discutida no tempo adequado com o presidente Lula. Eu hoje cumpro uma missão que me orgulha muito, que é estar no cotidiano ao lado do presidente fazendo a articulação com os outros ministros.”