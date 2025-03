Mais 500 áreas de risco de desabamento são protegidas em Salvador

Prefeito Bruno Reis em entrega de encosta na Mata Escura - Foto: Redação

A capital baiana alcançou a marca de 550 áreas de risco protegidas após a entrega de uma nova contenção na Rua Direta Éden do Vale, em Mata Escura. A intervenção foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira, 6, e garantiu mais segurança aos moradores da região. Com investimento de R$6 milhões, a estrutura reforça o compromisso da Prefeitura nas ações preventivas em localidades vulneráveis aos efeitos das chuvas.

“Havia nessa localidade um risco muito grande de ocorrer deslizamentos. Por isso, decidimos executar uma obra definitiva de cortina atirantada, com drenagem. Sabemos que a partir deste mês até junho é o período que mais chove em nossa cidade, mas, durante todo o ano, intensificamos os investimentos na proteção de encostas. São 550 obras entregues nos últimos anos e há mais 25 em andamento. Além disso, temos mais outras 44 obras para iniciar, totalizando cerca de R$100 milhões”, destacou Bruno Reis.

Os investimentos, acrescentou, também englobam uso de tecnologia. Hoje, o município conta com um sistema inteligente que mapeou todas as encostas da cidade, trazendo classificação por risco e definindo qual o tipo de obra necessária, custos e número de famílias impactadas.

“Salvador possui uma topografia irregular, com muitas áreas marcadas por declives, por vales. Mas nunca se investiu tanto na proteção de áreas de risco como nós estamos fazendo. E vamos seguir mantendo essa lógica, executando obras como essas e possibilitando que a nossa cidade seja mais resistente, mais resiliente”, completou o prefeito.

Estrutura

Construída pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), a contenção da Rua Direta Éden do Vale envolveu a instalação de uma cortina atirantada de 542 m², técnica amplamente utilizada para estabilizar encostas íngremes.

Essa solução consiste na fixação de tirantes ou cabos de aço e concreto ancorados no solo, garantindo maior resistência e impedindo o deslocamento da terra. Além disso, a intervenção contemplou plantio de grama, drenagem, construção de mureta de proteção e pavimentação asfáltica.

Para o motorista por aplicativo Carlos Ramos, 56 anos, morador do local desde a infância, a obra representa o fim de uma preocupação que era constante. “Sempre tive apreensão no período das fortes chuvas, que poderiam trazer deslizamentos e colocar a segurança da minha família em risco. Agora, após essa intervenção, sinto uma enorme tranquilidade e confiança de que estamos definitivamente seguros”, disse.

O subsecretário da Seinfra, Francisco Torreão, também ressaltou o impacto da intervenção. “Essa contenção é mais do que uma obra de engenharia, mais do que uma obra de infraestrutura. É um investimento para salvar vidas. Quando chovia antigamente nessa região de Mata Escura as águas traziam risco aos moradores por conta das erosões que ocorriam. Agora, com a drenagem e a proteção feitas, eles podem dormir sossegados, sem esse medo de uma tragédia”, afirmou.